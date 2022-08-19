Attila Szalai: 'Taktiksel olarak çok iyiydik'

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Austria Wien maçı sonrası görüşlerini aktardı.



Macar savunma oyuncusu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. Performansımızdan mutluyum." dedi.



"Taraftarımızdan mutluyum. Harika bir atmosfer yarattılar." diyen Szalai, "Toparlanma sürecine gireceğiz. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Başarılı futbolcu son olarak, "Hocamız ve teknik ekibimiz, bizleri her maça çok iyi hazırlıyorlar. Oldukça tecrübeliler. Farklı taktikler öğretiyorlar. Farklı planlara uymak, esnek olmak çok önemli. Bunu bugün sahada gördük. İyi iş çıkardık. Taktiksel olarak da maç içerisinde çok iyiydik." diye konuştu.





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