Attila Szalai için Atlecio Madrid ve Napoli açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, performansıyla sarı-lacivertlilerin vazgeçilmesi haline gelirken, Avrupa devlerinin de radarına girdi.



İspanyol ekibi Atletico Madrid ve İtalyan temsilcisi Napoli, 23 yaşındaki Macar savunma oyuncusunu gündemine aldı.



Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Marco Rossi "Attila Szalai, Napoli'ye mi gidiyor? Milli takıma geldiğinde böyle şeyleri unutmasını söylemiştim (Gülerek). Gelişmesi için birçok fırsat var, geleceğiyle ilgili ilginç şeyler olabilir. Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca euro vermeye hazır olduğunu okudum. Napoli'ye gitmeye de karar verirse, iyi işler yapacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.



