Atletizm Federasyonu'nun 100. yılında tarihi başarı

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, resmi kuruluşunun 100. yılı olan 15 Ağustos'ta, Avrupa Atletizm Şampiyonası 10 bin metrede altın madalya kazanan Yasemin Can'ın şampiyona tarihinde bu alanda iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet olduğunu belirtti.



Çintimar, AA muhabirine Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası 10 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet Yasemin Can'ın başarısını değerlendirdi.



Kuruluşlarının 100. yılında katıldıkları tüm organizasyonlarda milli atletlerin önemli başarılar aldığına dikkati çeken Çintimar, atletizm tarihinin başarılarla dolu olduğunu dile getirdi.



Bu başarıları devam ettirmek istediklerine dikkati çeken Çintimar, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye Atletizm Federasyonu, resmi kuruluşu olan 15 Ağustos'ta 100 yaşını doldurdu. 100. yılımızı kutladığımız gün milli atletimiz Yasemin Can, 10 bin metre kadınlarda 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yasemin, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet olarak tarihe geçti. Bizim için bu başarı çok önemliydi ve çok sevindik. İnşallah bugün ve yarın şampiyonlukların devamı gelecek."



"Türk atletizmi her gün daha ileriye gidecek ve daha yükseğe çıkacak"



Çintimar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle atletizmin yükselişinin devam edeceğini vurgulayarak, "Tesislerin ve antrenörlerimizin çoğalması ayrıca çok geniş ve güçlü bir altyapının oluşması başarımızın anahtarlarından birisidir. Şimdi bunun meyvesini yeme zamanı. Bundan sonra Türk atletizmi her gün daha ileriye gidecek ve daha yükseğe çıkacaktır." diye konuştu.





