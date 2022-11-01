Atletico Madrid sonuncu olup elendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, oynanan 2 maçla sona erdi.



Porto, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mehdi Taremi ve 24. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti. Atletico'nun tek golü 90+5. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle geldi.



Bayer Leverkusen ile Club Brugge ise Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.



Porto ilk sırada, Club Brugge ikinci sırada son 16 turuna kaldı. Bayer Leverkusen ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme vizesini aldı.



İŞTE B GRUBU PUAN DURUMU



1. Porto: 12 Puan

2. Brugge: 11 Puan

3. Leverkusen: 5 Puan

4. Atletico Madrid: 5 Puan



