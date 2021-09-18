Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı olarak Tuttur'da

Atletico Madrid ile Athletic Bilbao La Liga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Atletico Madrid'in kazanmasına 1,47 oran verilirken Athletic Bilbao'nun kazanmasına verilen oran 5,00 olarak oluştu. Maçın beraberlik oranı 3,10 ile bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,,45 ve 2,5 ÜST oranı da 2,08 ile bahisseverlere sunuldu.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Atletico Madrid'in ilk golü atmasına 1,39 oran verilirken Athletic Bilbao'nun ilk golü atmasına 2,70 oran verildi, gol olmaz oranı ise 6,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 2,06 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,46 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Atletico Madrid'in kazanmasına 1,47 oran verilirken Athletic Bilbao'nun kazanmasına verilen oran 5,00 olarak oluştu. Maçın beraberlik oranı 3,10 ile bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,,45 ve 2,5 ÜST oranı da 2,08 ile bahisseverlere sunuldu.
ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Atletico Madrid'in ilk golü atmasına 1,39 oran verilirken Athletic Bilbao'nun ilk golü atmasına 2,70 oran verildi, gol olmaz oranı ise 6,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 2,06 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,46 ile bültende yer aldı.
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