Atiba: 'İşi buralara getireceğimize inanıyorduk'

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İki kupa zaferiyle ilgili konuşan Atiba, "İnanılmaz bir sezonu geride bıraktık. Harika bir sezondu. Sezona yavaş tempoda başladık. Oynadıkça özgüvenimiz yerinde geldi. İşi buraya getireceğimize inanıyorduk. Ligi kazandık, hemen arkasından bu finali biliyorduk. Bu kupayı da istedik. Gurur verici bir sezon oldu." sözlerini kullandı.



Yeniden kupa zaferi kazandıkları için duyduğu mutluluğu anlatan 38 yaşındaki oyuncu, "Taraftarsızlık kötüydü. Ancak şampiyon olmak. Birkaç sene sonra kupayı yeniden müzemize götürmek güzel oldu. Bunu yaşamamış arkadaşlarımız vardı. Onlar için de güzel tecrübe oldu." diye konuştu.



