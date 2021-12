Atiba Hutchinson: 'Çıkış için her şeyi yapıyoruz'

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Atiba Hutchinson'ın maç sonu sözleri:



"Kazanmayı çok istedik. Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat olabilirdi, böyle düşünüyorduk. Oyuna iyi başladık, golü bulduk. İkinci yarıda bunları yapamadık. Zor durumdayız. Bu durumdan çıkabilmek için her şeyi deniyoruz. Birbirimiz için oynuyoruz ama skor alamıyoruz. Umarım bir an önce çıkışa geeriz. Başımızı dik tutacağız.



Bir sonraki lig maçında işleri yoluna koyabiliriz. Beşiktaş i,çin her şeyimizi vermeliyiz. Birbirimizi suçlamak yerine kenetlenmeliyiz. Ligin ilk yarısında kazanabildiğimiz kadar kazanmalı ve sezonun ikinci yarısına bakmalıyız."





