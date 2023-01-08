Atiba, arkadaşlarından özür diledi!

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçında yaptığı hatadan ötürü takım arkadaşlarından özür diledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atiba, arkadaşlarından özür diledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2023 11:55
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının 62. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

Kanadalı futbolcu, sahaya girdikten birkaç dakika sonra top kaptırdı. Atiba'nın yaptığı bu hata golle sonuçlandı.

39 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu hatasından ötürü takım arkadaşlarından özür diledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ