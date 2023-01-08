Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının 62. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.



Kanadalı futbolcu, sahaya girdikten birkaç dakika sonra top kaptırdı. Atiba'nın yaptığı bu hata golle sonuçlandı.



39 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu hatasından ötürü takım arkadaşlarından özür diledi.



