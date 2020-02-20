Atalanta mucizesi, Valencia'ya ağır geldi! 4-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, sahasında İspanyol Valencia'yı konuk etti.Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-1 kazanarak turu geçmek için önemli bir avantaj yakaladı.Karşlaşmada 16. dakikada Hateboer'in golüyle öne geçen Atalanta, 42'de Ilicic'in skoruyla ilk yarıyı iki farklı önde tamamladı.57. dakikada Freuler farkı üçe çıkarırken 62'de Hateboer kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti. Valencia'nın dört golün ardından 66'da Cheryshev ile gol bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 4-1'lik skorla rövanş beklenmeye başlandı.Karşılaşmanın rövanşı 10 Mart'ta Valencia'nın sahası Mestella'da oynanacak.