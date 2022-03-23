Atakaş Hatayspor'da gol yükünü 4 oyuncu çekti

Milli Maçlar nedeni ile ara verilen Süper Ligde 30.Hafta geride kaldı. Ligin bitimine 8 hafta kala Atakaş Hatayspor, 30 haftada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 46 puan topladı. Lig sıralamasında 7. Sırada bulunan Bordo-Beyazlılar rakip kalelere 48 gol bırakırken, kendi kalesinde 45 gol gördü.



Ligin 13. Haftasına kadar ligin kalesinde en az gol gören takımlardan biri olan Atakaş Hatayspor, Afrika Kupası'na giden futbolcularının yanı sıra yaşanan sakatlıklar ve cezalılar nedeni ile çok kötü bir Aralık ayı geçirerek ligin en fazla kalesinde gol gören takımları arasına girdi.



4 FUTBOLCU 37 GOL ATTI



Ligin en golcü forvetlerine sahip olan Bordo-Beyazlılarda 30 haftada atılan 48 golün 37'isini 4 futbolcu attı. Atılan 37 golün 15'ini Süper Ligin gol krallığında zirvede bulunan Ayoup El Kaabi, 10'nunu Mame Diouf, 8'ini Saba Lobjanidze ve 4'ünü de Saınt Louıs 4 attı. Arkadaşlarının yardığımı ile takımın bütün gol yükünü çeken Bordo-Beyazlı futbolcular kalan 8 maçta takımlarının en büyük gol silahları olacaklar.



CUMA GÜNÜ TOP BAŞI



Atakaş Hatayspor, Cuma günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş maçı sonrası futbolcularına Cuma gününe kadar izin veren Teknik Direktör Ömer Erdoğan, futbolcularının çok yorulduğunu söyledi.



Bir idman daha fazla yapmanın çokta önemli olmadığını belirten Erdoğan, "Futbolcularım gerek mental gerek fiziki olarak çok yoruldular. Bu yüzden Beşiktaş maçı sonrası milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı da değerlendirerek izinlerini uzun tuttum. Yabancı futbolcularımın çoğunun ailesi ülkelerinde ve büyük özlem çekiyorlar. Onlara da bu özlemlerini giderme fırsatı verdik." dedi.



"MORAL MOTİVASYON ÖNEMLİ"



İzini uzun tutarak futbolcularının moral depolamalarını da sağlamaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Futbolcularım bu süre içerisinde aileleri ile zaman geçirerek hem özlemlerini hemde morallerini yükseltecekler. Moralli bir şekilde gelecek olan futbolcularımızla birlikte Cuma gününden itibaren Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Adana Demirspor bu ligin güçlü ekiplerinden biri en iyi şekilde hazırlanıp kendi taraftarlarımız önünde galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu. (Hatay Söz gazetesi)





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