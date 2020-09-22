Atakaş Hatayspor, Billong'u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında stoper Jean Claude Billong ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atakaş Hatayspor, Billong'u transfer etti
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22 Eylül 2020 21:05
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında stoper Jean Claude Billong ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak'ın da katıldığı kaydedildi.



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