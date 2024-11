At yarışlarına VAR geliyor

TJK TV ve TAY TV ortak yayımına katılan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı camiaya ve yarışseverlere bir dizi yeniliğin müjdelerini verdi.



At yarışlarına futboldaki gibi 'VAR' sistemi getireceklerini belirten Adalı, Veliefendi Hipodromu'nda tıpkı Riva'daki VAR odası kurulacağını belirtti. TJK Başkanı 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakemin bu odada futboldaki gibi yarışları inceleyeceğini, yarışlardaki faul veya sonucu etkilediği düşünülen protesto denilen itirazlarda görüş belirteceğini ancak nihai kararı Mahali Yarış Komiserler Kurulu'nun vereceğini belirtti. Yabancı başkomiserin yarışları yurt dışından mı yoksa Türkiye'de yaşayıp Veliefendi Hipodromu'ndan mı izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.



KARTEPE'YE YENİ TRİBÜN



Adalı, halen tribünü olmadan faaliyet yürüten Kocaeli Kartepe Hipodromu'nun, yarışlara 4 ay ara verilmek suretiyle modern bir tribüne kavuşturulacağını da müjdeledi.



İKRAMİYE %82.5 ARTTI 7.3 MİLYAR TL'YE ÇIKTI



TJK Başkanı, 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgularken bunun at sahibi, jokey ve seyislere de yansıyacağını ifade etti. At sahibi primlerini de 5 puan artışla %20'ye çıkardıklarını, atçıların gelirini artırmak ve giderini azaltmak yönünde çalışmaların sürdüğüne değinen Adalı "Önümüzdeki yılla birlikte artık, sponsorsuz yarış kalmayacak" dedi.