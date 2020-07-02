Aston Villa'dan Trezeguet transferinde şartlı izin

Transferde Fenerbahçe ile adı anılan Trezeguet konusunda Aston Villa net bir tavır koydu. İngiliz kulübü, Mısırlı yıldızla yapılan görüşmede ligde kalma mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, 26 Temmuz'daki son hafta maçlarını beklemesini şart koştu.

Haber; Milliyet
Aston Villa'dan Trezeguet transferinde şartlı izin
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02 Temmuz 2020 08:43
Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Fenerbahçe'de, Mahmoud Trezeguet adı gündeme gelmeye başladı. Sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya geçen Mısırlı futbolcu, Türkiye'ye dönmek istiyor. Ancak Aston Villa transfer haberleri sonrası Trezeguet için net bir tavır koydu. İngiliz kulübü, Premier Lig'de 'kümede kalma' mücadelesi verdiklerini 25 yaşındaki yıldıza anımsatarak, "26 Temmuz'da ligin son haftasını bekle" uyarısında bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONLU

Şu an 32. haftası tamamlanan Premier Lig'de 17. sırada olan ve bitime 6 hafta kala küme düşmenin güçlü adaylarından olan Aston Villa, eğer ligde kalamazlarsa Trezeguet'ye transfer görüşmeleri için izin verecek. 2023'e kadar Ada kulübüyle sözleşmesi olan deneyimli yıldız, Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'e dönmek fikrine sıcak bakıyor. Championship'te oynamak istemeyen yıldız oyuncu için Aston Villa satın alma opsiyonlu kiralık teklifini uygun görüyor.

11 MİLYON EUROYA GİTTİ

Sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya tam 11 milyon euroya transfer olan Mahmoud Trezeguet, istediği performansı sergileyemedi.35 resmi maçta oynayan Mısırlı kanat oyuncusu 4 gol attı, 3 asist yaptı. Premier Lig'de de 32 haftanın 28'inde süre alan 25 yaşındaki Trezeguet, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde 4 haftada 3 kez yedek kalan Trezeguet sadece 1 kez ilk 11'de şans buldu.



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