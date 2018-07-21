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Aston Villa'dan Henry bombası!

Gelecek sezon Premier Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Aston Villa, Thierry Henry ile anlaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aston Villa'dan Henry bombası!
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21 Temmuz 2018 15:04
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Aston Villa'da teknik direktörlük koltuğunda Fransız efsanesi Henry'i geçirmeyi planlıyor.

Bordo-mavili ekibin yeni hissedarlarından Wes Edens'ın, Aston Villa'ya önemli bir maddi giriş yapacacağı ve ilk hedefinin takımın başına Thierry Henry'i getirmek olduğu iddia edildi.

Şu anda Belçika Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Henry'in teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Aston Villa, kısa zamanda mevcut teknik adam Steve Bruce ile yollarını ayıracak.

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