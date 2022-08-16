Aston Villa'nın acil eylem planı: Attila Szalai

Fiyatı artacak

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından bir diğer stoper Attila Szalai'nin de ayrılma ihtimali giderek artıyor.Macar savunmacının adı birçok takımla anılmıştı. Son dönemde ciddi girişimlerde bulunan tek ekip ise West Ham United olmuştu. Ancak İngiltere'den bir takım daha 24 yaşındaki stoper için harekete geçebilir: Aston Villa...Bordo-Mavililer daha önce de Szalai ile ilgileniyordu. Son kararları, Sevilla'dan 31 milyon Euro'ya Diego Carlos'u almak oldu. Ancak 29 yaşındaki stoper Everton maçında sakatlandı. Yapılan kontrollerde Carlos'un aşil tendonunun koptuğu belirlendi.Menajer Steven Gerrard, oyuncusundan uzun süre yararlanamayacağı için oyuncu izleme komitesinden kendisine yeni bir stoper bulmasını talep etti.Önerilen oyunculardan birinin de Szalai olduğu öne sürüldü. West Ham son olarak yıldız futbolcu için 10 milyon Pound'u (217 milyon TL) gözden çıkartmıştı.Aston Villa'nın da devreye girmesi, Fenerbahçe 'nin Szalai'nin daha iyi bir fiyata satmasını sağlayabilir.