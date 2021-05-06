Aston Villa'dan Şampiyonlar Ligi finali için başvuru

Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim."

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City ile Chelsea'nin yükselmesinin ardından, İngiltere'den flaş bir hamle geldi.İngiltere Premier Lig ekiplerindenBu gelişmenin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto;ifadelerini kullandı.Öte yandan kısa bir süre önce İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Clive Efford, "İngiliz taraftarların Türkiye'ye gidip gelmelerine izin vermek, koronavirüs nedeniyle son dönemde aldığımız tüm önlemleri alay konusu haline getirecektir. Bu aşamada özellikle yeni varyantların ortaya çıkması ve aşıların onlara karşı etkili olup olmadığı konusunda endişe duyduğumuz için, bu noktada İstanbul'a gitmelerine izin vermek değmeyecek bir risk. Eğer finalde iki İngiliz kulübü olursa, finalin yerini değiştirmek gayet mantıklı. Chelsea de finale yükseldi, final Wembley'de oynansın. 2022 Şampiyonlar Ligi finali ise Türkiye'ye verilsin." ifadelerini kullandı.Nottingham Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Keith Neal, "Türkiye, koronavirüs açısından sıcak bir bölge. Mayıs ayında da böyle kalacak. İnsanlar kalabalık uçaklarda seyahat edecek, kalabalık havalimanlarından geçecek ve restoranlarda vakit geçirecek. Bu çok riskli. Maçı, durumu daha iyi idare edebileceğimiz Wembley'e taşıyın. İki İngiliz kulübü oynayacaksa, finalin İngiltere'de oynanması daha güvenli olur." açıklaması yaptı.Norwich Üniversitesi Tıp Profesörü Paul Hunter, "İnsanlar, muhtemelen kurallara uymayacakları büyük bir uluslararası etkinliğe katılacaklar. Çok fazla da alkol alacaklar. Bence İstanbul'a gitmelerine izin vermek iyi bir fikir değil. Türkiye'de vakalar düşmeye başladı ama yine de bize göre oldukça yüksek olacak. O zamana kadar Türkiye'nin İngiltere'ye yakın bir vaka sayısına inmesinin bir yolu yok." yorumunu yaptı.Türkiye'deki tam kapanma, 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihte aynı zamanda İngiliz vatandaşlarına denizaşırı seyahatler için izin verilecek.BBC Breakfast'ta konuşan Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, "Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, trafik ışığı sistemini hayata geçirdi. Kırmızı listede 40 ülke var. Sarı ve yeşil liste de olacak. Grant Shapps, bu sistemi tam olarak gelecek hafta açıklayacak. Ayrıca, seyahat edecekler için bir koronavirüs pasaportu da olacak. Test sonuçları, aşı durumları bu pasaporta eklenecek." dedi.Leicester Üniversitesi Solunum Bilimleri bölümlünde virolog olan Doç. Dr. Julian Tang, "Büyük resme bakacak olursak, İngiltere zaten bu ay sonuna doğru denizaşırı seyahatlere izin verecek. Yaz boyunca bu tür şeylerle uğraşılacak zaten." ifadelerini kullandı.