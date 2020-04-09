Asamoah, Fenerbahçe'ye yaklaşıyor

Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. İnter'den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Ganalı bek Asamoah'ın tercihini Fenerbahçe'den yana yapacağı iddia edildi.

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Asamoah, Fenerbahçe'ye yaklaşıyor
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09 Nisan 2020 09:42
Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. Sarı lacivertliler uzun süre Roma'dan Kolarov'u istemişti ancak gerçekleşmemişti. Bu kapsamda listeye alınan Kwadwo Asamoah'nın transferde tercihini Türk ekibinden yana kullanabileceği belirtildi.

İnter'den sezon sonunda ayrılması beklenen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncunun, orta sıralar için mücadele eden bir takımdansa Fenerbahçe gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi daha doğru bulduğu ifade edildi.

Asamoah, İnter'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada, 1 asist yaptı. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak gitmesine izin verileceği belirtiliyor.



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