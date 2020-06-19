Arsenal, Mesut Özil'i bu yaz göndermek için baskı yapıyor!

Arsenal ile sözleşmesi 2021 yılında sona eren Mesut Özil, takımla sözleşmesinin sonuna kadar gitmek istiyor. Kuzey Londra kulübü ise, bu yaz Mesut Özil ile yolları ayırmanın hesabını yapıyor.Arsenal, koronavirüs salgınının etkisi ile ekonomik anlamda ciddi kayıp yaşadı. Kuzey Londra kulübü, bu sezonda Şampiyonlar Ligi potasından uzakta kaldı ve yeterli sıralamayı yakalayamazlarsa üst üste 4. sezonunda da Devler Ligi'nden uzakta kalacaklar.Arsenal, Premier lig'e geri dönüş maçında Manchester City'e 3-0 kaybetti ve 40 puanla 9. sırada kaldı.Şampiyonlar Ligi gelirinden uzak kalan kulüp Mesut Özil'in haftalık 386 bin avroluk ücretinin ödemek istemiyor. Topçular, yaz transfer döneminde hamle yapabilmek ve ekonomik olarak rahatlamak için Mesut Özil'le yolları ayırmaya çalışıyor.Arsenal, benzer nedenlerle geçtiğimiz sezon da Türk asıllı Alman oyuncuyu elden çıkarmak istemiş ancak talip bulamamıştı.Sezon başında takımın başında olan Unai Emery ile arası iyi olmayan ve zamanla takımdan kopan 31 yaşındaki orta saha, Mikel Arteta'nın başa gelmesiyle beraber yeniden yükselişe geçti.Mesut Özil, Arteta ile beraber 10 Premier Lig maçında görev aldı ancak koronavirüs arası sonrası oynanan ilk maçta maç kadrosuna giremedi.Mikel Arteta, Manchester City'e kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada; Mesut'un kadroya alınmama sebebini "taktiksel nedenler" olarak gösterdi.İspanyol teknik adam ayrıca fizik ve form sorunlarını işaret ederek; 2014 Dünya Kupası Şampiyonu'nu daha iyi bir performans gösterebileceği bir maçta değerlendireceğini söyledi.Mesut Özil, koronavirüs döneminde yapılan maaş kesintisi taleplerini de yanıtsız bıraktı ve 12 ay boyunca yapılacak yüzde 12.5'lik ücret kesintisini reddeden tek isim oldu.