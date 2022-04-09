Arsenal'e bir darbe de Brighton'dan!: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, Graham Potter'ın yönetimindeki Brighton'ı ağırladı.



Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-1 Brighton'ın üstünlüğü ile sona ererken konuk ekibin gollerini 29. dakikada Leandro Trossard ve 67. dakikada Enock Mwepu kaydetti. Ev sahibi Arsenal'in tek golü ise 89. dakikada Martin Odegaard'dan geldi.



Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Arsenal, Şampiyonlar Ligi yolunda ağır bir darbe daha yemiş oldu.



54 puanla 5. sırada yer alan Arteta'nın ekibi, önümüzdeki hafta Southampton deplasmanına çıkarken puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla 11. sıraya yükselen Brighton, bir diğer Londra ekibi Tottenham'a konuk olacak.





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