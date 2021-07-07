Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı.



İzmir temsilcisinin, Londra ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu öğrenildi.



Ülkesinde Reykjavik, Danimarka'da Nordsjaelland, Fransa'da ise Dijon kulüplerinde forma giyen genç file bekçisi, Arsenal'de geçtiğimiz sezon ligde ve kupada 1'er maçta, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta şans bulurken, kalesinde 7 gol gördü.



1.86 boyundaki Runar Alex Runarsson, 19 kez de İzlanda Milli Takımı'nda boy gösterdi.



