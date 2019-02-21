UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İngiliz ekibi Arsenal ile Belarus temsilcisi BATE Borisov karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, rövanş maçını 3-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos kaydetti.
Unai Emery yönetimindeki Arsenal, BATE Borisov'u geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos kaydetti.
Unai Emery yönetimindeki Arsenal, BATE Borisov'u geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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