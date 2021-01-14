Armin Hodzic: 'Fenerbahçe karşısında çok gol kaçırdık'

Kasımpaşa'da Armin Hodzic, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak elendikleri maçın sonrasında konuştu.
Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hodzic, "Maçın ilk yarısında karşılaşmayı bitirebilirdik. 1-2 gol atabilirdik, çok gol kaçırdık. İkinci yarıda bir gol yedik ve kaybettik. Kazansaydık, bunu hak etmiş olurduk. Bence iyi oynadık." ifadelerini kullandı.
Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hodzic, "Maçın ilk yarısında karşılaşmayı bitirebilirdik. 1-2 gol atabilirdik, çok gol kaçırdık. İkinci yarıda bir gol yedik ve kaybettik. Kazansaydık, bunu hak etmiş olurduk. Bence iyi oynadık." ifadelerini kullandı.