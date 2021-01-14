Armin Hodzic: "Fenerbahçe karşısında çok gol kaçırdık"

Kasımpaşa'da Armin Hodzic, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Armin Hodzic: 'Fenerbahçe karşısında çok gol kaçırdık'
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14 Ocak 2021 22:55
Kasımpaşa'da Armin Hodzic, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak elendikleri maçın sonrasında konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hodzic, "Maçın ilk yarısında karşılaşmayı bitirebilirdik. 1-2 gol atabilirdik, çok gol kaçırdık. İkinci yarıda bir gol yedik ve kaybettik. Kazansaydık, bunu hak etmiş olurduk. Bence iyi oynadık." ifadelerini kullandı.



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