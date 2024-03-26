Arkas Spor kazandı finale yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor altın sete giden maçta Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor kazandı finale yükseldi
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26 Mart 2024 17:14
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor, finalde Halkbank-Fenerbahçe Parolapara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)

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