Arkas Spor deplasmanda TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Çayır)
Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay, Lagumdzija (Ulaş Kıyak, Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 19-25, 20-25
Süre: 82 dakika (33, 22, 27)
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Çayır)
Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay, Lagumdzija (Ulaş Kıyak, Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 19-25, 20-25
Süre: 82 dakika (33, 22, 27)
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