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Arkas Spor deplasmanda TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor deplasmanda TÜRŞAD'a set vermedi
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04 Aralık 2022 17:01
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
 Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Çayır)

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay, Lagumdzija (Ulaş Kıyak, Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 19-25, 20-25

Süre: 82 dakika (33, 22, 27)

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