Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Arenas, silah olayıyla ilgili yeni detaylar paylaştı!

Eski NBA All-Starı Gilbert Arenas, 2009'da Washington Wizards'ta oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Javaris Crittenton ile arasında gerçekleşen soyunma odasında silah çekme olayı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Eski NBA All-Starı Gilbert Arenas, 2009'da Washington Wizards'ta oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Javaris Crittenton ile arasında gerçekleşen soyunma odasında silah çekme olayı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Arenas, bir takım uçuşu sırasında Bourre isimli bir kart oyununun sonucu olarak Crittenton ile arasında doğan sıkıntının başlangıcını şöyle anlattı:

"JaVale'in (McGee) kazanacağı anlaşılmıştı. Uçak iniyordu ve Javaris, JaVale'e 'Yani bana paramı böyle mi kaybettireceksin? Harbi bir zenci olup paramı geri alma şansı vermeyecek misin? Sokaklarda bu tarz şeyler için seni delik deşik ederler.' dedi. Ben de 'Javaris, arabanı sen de içindeyken yakarım. Sonra da sana yardım etmek için yangın söndürücü ararız.' dedim. O da 'O zaman ben de seni vururum.' dedi. 'Silahları ben getiriyorum o zaman' dedim."

Arenas ve Crittenton daha sonra soyunma odasında birbirlerine silah çekmişti ve her iki oyuncu da sezonun geri kalanı için uzaklaştırma cezası almıştı.

Olay günü, Arenas soyunma odasına dört adet boş silah getirmişti. Kararının ardındaki düşünceyi "Blöfünü ortaya çıkarıyordum. Bana ateş edeceğini mi söylüyorsun? İyi, sana bunun için silahları ben getireceğim." şeklinde açıklamıştı.

CRITTENTON'DA ZATEN SİLAH VARMIŞ!

Arenas, Crittenton'a silah seçmesini söylerken Crittenton'ın "Bunlardan biriyle beni vurmana gerek yok. Burada bir tane var." deyip kendisine dolu silahını doğrulttuğunu söyledi.

Her ne kadar başlangıçta bu anlaşmazlığın kumar borçları üzerinde olduğu rapor edilse de, Arenas bu iddiaları yalanladı:

"Bunun kumar borçları ile ilgisi yoktu. Hepsi oyunu kaybederken saçma sapan konuşmamla ilgiliydi. Skor olarak gerideyken sürekli birinin üzerinden sayı atması gibi bir şey bu. Ben de saçma sapan konuşmanın kralıyım. 40 bin dolar içeride olabilirim, ama birisini 20 bin dolar kaybetmişcesine kötü bir şekilde sinirlendirirsem? Mutlu olurum. Kazanırım. Gecenin en büyük kaybedeni gibi hissetmem."

Arena sonraki sezon Wizards'da devam etmiş, fakat sonra Orlando Magic'e takas edilmişti. Crittenton, uzaklaştırma cezası almasının ardından başka bir NBA maçında hiç görünmedi.

30 yaşında olan Crittenton, 22 yaşındaki Julian Jones'un 2011 yılında öldürülmesinde suçlu bulunduktan sonra verilen 23 yıllık hapis cezasında bulunuyor.


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Eski NBA All-Starı Gilbert Arenas, 2009'da Washington Wizards'ta oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Javaris Crittenton ile arasında gerçekleşen soyunma odasında silah çekme olayı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.
Philadelphia 76ers çaylağı Zhaire Smith'in, sol ayağını kırarak sakatlandığı açıklandı.
Memphis Grizzlies genel menajeri Chris Wallace, takımın Shelvin Mack ile kontrat imzaladığını açıkladı.
Charlotte Hornets, 30. sezonunu kutlamak için takımın Charlotte Coliseum'da kullandığı klasik parke tasarımının tanıtımı ile '90'lı yıllara geri dönüyor!
Golden State Warriors, Noel Günü'nde LeBron James ve Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak.
John Wall, NBA'deki en iyi beş point guard arasında adının geçmemesinin, kendisine "ekstra motivasyon" sağladığını söylüyor.
Joel Embiid, Bryan Colangelo'nun eşinin sahte Twitter hesabından atılan eleştirici tweet'lerin "incitici" olduğunu söyledi.
Stephen Curry, LeBron James ve yeni takımıyla yüzleşmeyi dört gözle bekliyor.
Mike Conley'e göre Memphis'te önümüzdeki sezon "garip bir yıl" olacak.
LeBron James, Ekim ayında Showtime kanalında yayınlanacak üç bölümlük bir belgesel olan "Shut Up and Dribble" ın idari yapımcılığını yapacak.
Trevor Booker'ın, Çin Basketbol Ligi'ndeki Shanxi Brave Dragons'la kontrat imzalama konusunda anlaşmaya varacağı söylendi.
Charles Barkley, basketbol dünyasındaki trend konuları konuşmak için Sports Illustrated'ın Open Floor podcast'ine konuk oldu.
Rudy Gay, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors organizasyonlarının "gece ve gündüz" kadar farklı olduğunu söyledi.
Tony Parker, San Antonio Spurs'den Charlotte Hornets'e katılmak için ayrılmasından bir ay sonra, Tim Duncan, Gregg Popovich ve diğer oyunculara The Players 'Tribune sitesinde 2,900 kelimelik bir makale ile teşekkür ederek San Antonio'ya veda etti.
Birden fazla rapora göre Greg Monroe, Toronto Raptors ile bir yıllığı 2.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
P.J. Dozier, Boston Celtics ile iki yönlü bir anlaşma imzalamayı kabul etti.
Phoenix Suns, point guard Isaiah Canaan ile yeniden anlaştı.
Philadelphia 76ers, pivot oyuncu Norvel Pelle'i kadrosuna kattı.
Cleveland Cavaliers'ın, LA Clippers forveti Sam Dekker'ı almak için bir takas üzerinde çalıştığı açıklandı.
Luol Deng, Los Angeles Lakers ne istiyorsa onu yaptığını, fakat "istenmediği yerde de durmayacağını" söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal