Arenas, silah olayıyla ilgili yeni detaylar paylaştı!

Eski NBA All-Starı Gilbert Arenas, 2009'da Washington Wizards'ta oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Javaris Crittenton ile arasında gerçekleşen soyunma odasında silah çekme olayı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.



Arenas, bir takım uçuşu sırasında Bourre isimli bir kart oyununun sonucu olarak Crittenton ile arasında doğan sıkıntının başlangıcını şöyle anlattı:



"JaVale'in (McGee) kazanacağı anlaşılmıştı. Uçak iniyordu ve Javaris, JaVale'e 'Yani bana paramı böyle mi kaybettireceksin? Harbi bir zenci olup paramı geri alma şansı vermeyecek misin? Sokaklarda bu tarz şeyler için seni delik deşik ederler.' dedi. Ben de 'Javaris, arabanı sen de içindeyken yakarım. Sonra da sana yardım etmek için yangın söndürücü ararız.' dedim. O da 'O zaman ben de seni vururum.' dedi. 'Silahları ben getiriyorum o zaman' dedim."



Arenas ve Crittenton daha sonra soyunma odasında birbirlerine silah çekmişti ve her iki oyuncu da sezonun geri kalanı için uzaklaştırma cezası almıştı.



Olay günü, Arenas soyunma odasına dört adet boş silah getirmişti. Kararının ardındaki düşünceyi "Blöfünü ortaya çıkarıyordum. Bana ateş edeceğini mi söylüyorsun? İyi, sana bunun için silahları ben getireceğim." şeklinde açıklamıştı.



CRITTENTON'DA ZATEN SİLAH VARMIŞ!



Arenas, Crittenton'a silah seçmesini söylerken Crittenton'ın "Bunlardan biriyle beni vurmana gerek yok. Burada bir tane var." deyip kendisine dolu silahını doğrulttuğunu söyledi.



Her ne kadar başlangıçta bu anlaşmazlığın kumar borçları üzerinde olduğu rapor edilse de, Arenas bu iddiaları yalanladı:



"Bunun kumar borçları ile ilgisi yoktu. Hepsi oyunu kaybederken saçma sapan konuşmamla ilgiliydi. Skor olarak gerideyken sürekli birinin üzerinden sayı atması gibi bir şey bu. Ben de saçma sapan konuşmanın kralıyım. 40 bin dolar içeride olabilirim, ama birisini 20 bin dolar kaybetmişcesine kötü bir şekilde sinirlendirirsem? Mutlu olurum. Kazanırım. Gecenin en büyük kaybedeni gibi hissetmem."



Arena sonraki sezon Wizards'da devam etmiş, fakat sonra Orlando Magic'e takas edilmişti. Crittenton, uzaklaştırma cezası almasının ardından başka bir NBA maçında hiç görünmedi.



30 yaşında olan Crittenton, 22 yaşındaki Julian Jones'un 2011 yılında öldürülmesinde suçlu bulunduktan sonra verilen 23 yıllık hapis cezasında bulunuyor.



