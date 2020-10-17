Arda Turan'ın 10 milyon TL'lik yeni oyuncağı

Geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıyan milli futbolcu Arda Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü. Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.



Lüks araç sevgisi ile gündeme gelen Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan gazetecilere, "Avukatım ile birlikte ticari işlerim ile ilgili bir toplantı yaptık. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.



