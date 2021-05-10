Arda Turan'ın hırsının sırrı

Sahaya girer girmez "Hemen gol atmalıyız" diyerek arkadaşlarını uyaran kaptan Arda'nın hırsının ardında, ikili averaj konusu çıktı

Haber; Sabah
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Arda Turan'ın hırsının sırrı
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10 Mayıs 2021 09:03
Derbide yedek kalmasıyla sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kalan Arda Turan, motivasyonunu hiç bozmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de geceyi Florya'da geçirmeyi tercih eden Arda, 73. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi.

Sahadaki takım arkadaşlarına "Gol lazım. Bu skor bize yetmez beyler, iki farkı bulmalıyız. İkili averajı kazanmalıyız" diyen tecrübeli oyuncu, golünü atarak Beşiktaş'la ikili averajı eşitledi.

Arda Turan'ın maç sonrası "Benim evimde olmaz" sözleriyle yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin derbi öncesi "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak'' sözlerinden oldukça rahatsız olan Arda Turan, takım arkadaşlarını bu açıklamaya sahada cevap vermek için motive etti.



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