Arda Turan gece yarısı paylaştı: 'Hayalini kuruyorum'

Galatasaray kaptanı Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve lider Beşiktaş'la aynı puana ulaştıkları Denizlispor maçı sonrası saat 04.00 sularında duygusal bir paylaşım yaptı.Arda Turan, Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdi.Arda Turan, cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade ederek, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." sözlerine yer verdi.