Arda Turan: "Artık emekliyim"

Galatasaray'la sözleşmesi biten Arda Turan, futbolu bırakacağının net sinyalini verdi. Oğluyla birlikte Bebek Parkı'nda görüntülenen tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına, "Emekliliğin ilk gününü oğlum Hamza Arda ile geçiriyorum" diye konuştu

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan: 'Artık emekliyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2022 10:08
Galatasaray'la sözleşmesi biten Arda Turan, futbolu bırakacağının net sinyalini verdi.

Oğluyla birlikte Bebek Parkı'nda görüntülenen tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına, "Emekliliğin ilk gününü oğlum Hamza Arda ile geçiriyorum" diye konuştu.

Jübile maçı yapıp yapmayacağıyla ilgili ise bilgi vermedi.

Arda Turan'ın teknik adamlık kariyerine adım atması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ