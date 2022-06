Türk futbolu ve Trabzonspor'un unutulmaz orta saha oyuncularından biri olan ve günümüzde teknik direktör olarak futbola hizmet eden Hüseyin Çimşir, uzun süren sessizliğini Sporx'e bozdu. Trabzonspor'dan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Çimşir, Emrah Karalinç'e verdiği röportajda futbolumuzun röntgenini çekti. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan Galatasaray'a kadar çarpıcı değerlendirmeler yapan Hüseyin Çimşir, 'liyakat' vurgusu da yaptı. Hüseyin Çimşir'in gündem oluşturacak açıklamaları şu şekilde:



"ÖNCELİĞİM SÜPER LİG'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK"



- Hocam Türk futbolunda değerli teknik adamlardan biri olarak görüyorum siz. Yeni sezon için planlamanız nedir? Bununla röportajımıza başlayalım.



Açıkçası şu an için bir planım yok. Takımlar da dolu gibi. Çok fazla tatmin eden proje de çıkmadı. Görev yapmadığımız dönemde elbette boş durmuyoruz. Oyuncu portföyümüzü geliştiriyoruz. Bir tek sahada çalışmıyoruz diyelim. Ara ara yurt dışına da gidiyorum. Oyuncular izliyorum. İlk tercihim Spor Toto Süper Lig'de çalışmak. Proje ve hedefi olan bir takım olmalı. Ülkede tabii ki şu anda sağlıklı bir futbol ortamı görünmüyor. Harcama limitleri, borçlar ve çeşitli belirsizlikler var. Bu düzelirse inşallah... Bizler de her zaman futbola katkı vermeye hazırız.



"TRABZONSPOR BİLEĞİNİN HAKKIYLA ŞAMPİYON OLDU"



- Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon oldu. Şampiyonluk için yorumunuz nedir? Şampiyonluk gününde ne yaptınız örneğin?



Şampiyonluk günü Trabzon'daydım. Evimizde kutlamalar yaptık. Uzun yıllardır şampiyon olamıyorduk. Bu açıdan çok değerli bir şampiyonluk. Bu kadar ciddi bir puan farkıyla ligi kazanmak güzel oldu. Atmosfer, kutlamaların olduğu gün çok güzeldi. Hak ederek kazandığımız bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor güzel bir iş çıkardı ve bileğinin hakkıyla şampiyonluğu tattı, tattırdı.



"ABDULLAH AVCI, TRABZON'A SABRI ÖĞRETTİ"



- Peki, gelelim Abdullah Avcı'ya... Abdullah Avcı, planlı ve programlı çalışıyor. Şampiyon oldu ve tarihe geçen teknik adam olarak hafızalara kazandı. Nasıl başardı, daha doğrusu başardılar?



Dediğiniz gibi Abdullah Avcı, Trabzonspor tarihine geçti. Çok iyi işler yaptılar. Doğru bir planlamayla birlikte, alternatifli bir kadroyla açık ara şampiyon oldular. Doğru oyun oynadılar. Ligin önemli teknik adamlarından biri Abdullah Avcı'dır. Şehirle de doğru uyumu yakaladı diye düşünüyorum. Trabzon zor bir şehirdir. Ama Avcı, taraftar nezdinde de o güveni yakaladı. Trabzonspor taraftarlarına sabrı öğretti. Bu kadronun yapabileceklerinin maksimumunu yaptılar ve hak ettiler.



AVRUPA'DA BAŞARI MÜMKÜN MÜ?



- Trabzonspor, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sizce bordo-mavililer, Avrupa'da başarılı olur mu? Özellikle Devler Ligi'nde gruplara kalmanın ciddi mali getirisi var...



3-4 yıldır yapılanan bir Trabzonspor kadrosu vardı. Üstüne koyarak devam ediyorlar. Şu anda Nwakaeme gibi önemli bir ismi kaybettiler. Ama ellerinde alternatifler olduğunu düşünüyorum. Önemli transferler yapmaya da başladılar. Geçen sene de eksik olan bölgeler vardı. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için potansiyelli bir kadro oluşturuyorlar. Bunu gözlemliyorum. Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne elemeden giden takım yok ama rakip de önemli olacaktır. Trabzonspor inşallah, Avrupa'da başarılı olur. Tüm takımlarımız başarılı olsun isterim.



"TRABZONSPOR SEZONA HERKESTEN HAZIR BAŞLAYACAK"



- Trabzonspor, Doğucan, Larsen, Eren Elmalı gibi transferler yaptı. Denswil de takımda kaldı. Nwakaeme gibi bir oyuncu gitti. Trabzonspor kabuk mu değiştiriyor, neler oluyor?



Eren ve Doğucan potansiyeli yüksek olan genç oyuncular. Larsen de tecrübeli bir oyuncu. Denswil ise takımı ve şehri biliyor. Onunla devam ettiler. 2-3 transfer daha yapacaklarını düşünüyorum. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlıyorlar. Böyle bir kadro ile mücadele edecek Trabzonspor. Bu değişimi doğru bir planlama ile götüreceklerdir. Transferleri daha sezon açmadan yapıyorlar. Bu bir avantaj. Yeni transferlerle birlikte kampta çalışacaklar. Hocanın istediği sistemi anlayacaklar ve sezona hazır başlayacaklar. Herkesten hazır başlayacaklar belki de.



"YÖNETİCİLERDEN ZİYADE TFF'YE İŞ DÜŞÜYOR"



- Kulüplerin mali yapılarıyla ilgili fikriniz nedir?



Yöneticiler artık hesap verecekler ama kulüplerin geliri gideri de belli. Ortada ne kadar bir para var? Takım sayıları da artık daha fazla. Pasta bölünüyor. Sonuç itibarıyla para az. Bu bütçeleri doğru yönetemediğiniz zaman ister istemez problemler yaşıyorsunuz. Bu problemlerle birlikte doğru finansal kaynağı yakalayamadığınız zaman, ödemelerde problemler oluyor. Transfer yasağı gibi sorunlar da ortaya çıkıyor. İleriye dönük, oyuncularla problem yaşıyorsunuz. Sözleşmeleri fesih yollarına gidiyorlar, bedelleri ağır oluyor. Yöneticilerden ziyade TFF'ye daha büyük bir iş düşüyor.



"BU KADAR YÜKSEK PARAYI NEDEN SÜPER LİG İÇİN HARCAYALIM?"



Ne demek istiyorum biliyor musunuz? TFF; harcama limitleriyle daha ciddi şekilde ilgilenmeli. Daha ciddi denetlemeler gerekiyor. Bunun ipini kaçırdığın zaman, takımların borcu katlanıyor. Kazancınız TL ama ödemeleri Euro olarak yapıyorsunuz. Böyle olunca da ciddi sorun yaşarsınız. Kulüpler maalesef kapanmaya gidiyor. Bursaspor'da oynadım, şampiyon oldum. 1 milyarın üstünde borçları var. Ama kazançları ne kadar? Nasıl ödeyeceksin? Futbolun tüm paydaşları dikkatli olmalı. Mali yapı doğru değilse suni başarılar ortaya çıkar. Takımların yarınları tehlikeye girer. Eskişehirspor, Bursaspor, Altay, Göztepe... Büyük camialar için ciddi sıkıntılar var. Avrupa'da da başarılarımız yok. Bu kadar yüksek parayı neden Süper Lig için harcayalım?



"UĞURCAN VE ALTAY VARKEN TAKIMLARI NEDEN YABANCI ALSIN?"



- Hocam bir tartışmadır gidiyor... Yabancı sınırıyla ilgili tartışmalara bakış açınızı merak ediyorum. Nedir fikriniz? Burada da bir planlama olmadığı gerçeği var...



Sınırlamaya karşıyım. Zorunluluktan birilerini oynatmak da çok kötü bir şey. 11'de oynayacak Türk oyuncu bulmakta zorlanıyorsunuz. Bazen hak etmeyen oyuncuları oynatmak durumunda kalıyorsunuz. Uğurcan varken Trabzonspor yabancı kaleci alır mı? Fenerbahçe Altay varken yabancı kaleci alır mı? Almaz. Teknik adamlar hesap kitap yapıyor. Bence yabancı kuralının serbest olması gerek. 14 değil ama 10 yabancı hakkı versinler. İsteyen kullansın. Bir planlama yapılsın. 14 oyuncuyla sözleşme imzala, 8'i oynasın. Geri kalan ne olacak? Doğru bir planlama olmuyor. Türk oyuncu ihracı olmalı. Daha önce ciddi paralar da kazandıran oyuncular oldu. Cenk, Okay gibi oyuncuların gidişini de hatırlıyoruz. İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. İyi oyuncun varsa zaten kullanırsınız. Rekabet kaliteyi ortaya çıkarır. Abdülkadir ve Yusuf mesela Trabzonspor'da kaliteli oyuncularla oynadığı için daha çok gelişti. Galatasaray'da Kerem var örneğin; hem Türk hem yabancı oyuncularla oynadı ve kendini geliştirdi. Önceliğimiz kaliteli oyuncu getirmek gerek. Serbestlikten yanayım. TFF bunu iyi planlamalı.



"AVRUPA'YA GİTSİNLER, DÖNMESİNLER"



- Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır gibi isimler Trabzonspor'da öne çıkan isimler. Türkiye'de son dönemlerde Fenerbahçe'den Arda Güler, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan gibi isimler de konuşuluyor. Bu futbolcularla ilgili neler söylersiniz? Avrupa'ya gitme vakti geldi mi bu oyuncuların?



Eğer oyuncular Avrupa'ya gitmek istiyorsa kulüpler buna set çekmemeli. Ederini buluyorsa her oyuncu satılabilir. Türk ya da yabancı fark etmez. Tabii burada oyuncu istiyorsa! Burada parantez açmış olalım. Oyuncu gitmek istediğinde siz zorla tutunca bir daha iyi bir transfer fırsatı yakalayamıyorsunuz. Ömür için City örneği var. O dönem satılmadı. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu da söylemişti. Ederi olan ve karşılık bulan futbolcu satılmalıdır. Ama değerinde bir teklif gelmeli. Ömür ve Çakır'ın Avrupa hedefleri var. Oraya gidince de kalmaları gerekiyor. Futbol takımları yetiştirecek, geliştirecek ve satacak. Geri dönüşümü olan oyuncuları kadrolarımıza katmamız gerekiyor. 35 yaşında geri dönüşümü olmayan oyuncuları Türkiye'ye artık getirmemek gerek.



ARDA GÜLER VE EMİRHAN İLKHAN İÇİN DÜŞÜNCESİ...



- Size sadece bir Trabzonsporlu teknik direktör olarak değil, futbol adamı olarak bakıyorum hocam. Ya Arda Güler ve Emirhan gibi oyuncular?



Arda Güler, dediğiniz gibi Fenerbahçe'de parladı. Emirhan'ı mesela Rize-Beşiktaş maçında izlemiştim. Benden geçer not almıştı. İyi yerlere geleceğini hissettirmişti. İnşallah bozmadan devam eder. Arda Güler gibi oyunculara teknik adamların daha fazla fırsat vermesi gerek. Teknik adamlar, yarışmanın verdiği sıkıntıyla beraber oyuncuları az kullanıyor. Bu da kaybetme korkusundan kaynaklı! O zaman daha tecrübeliyi tercih ediyorsunuz. Arda, Emirhan, Kerem, Antalya'dan Doğukan Sinik... Bütün takımlarda potansiyeli yüksek oyuncular var aslında. Zorunluluktan oynatıyoruz, bir yere geliyorlar. Sonra geriye gidiyorlar. Genç oyuncuyu oynatmak sabır işidir. Biraz sabretmek gerek. Türk futbolunda sabırla ilgili problemlerimiz var. Hem de ciddi şekilde. Trabzonspor'da bir dönem bazı oyuncular zorunluluktan oynadı. Oyuncular piyasa yaptı. Daha iyi oyuncular arandı ve bu oyuncuların gelişimleri durdu. Oyuncuları oynatırken taraftarların da teknik adam ve yönetimlere sabır göstermesi lazım.



HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ



- Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe son sezonda şampiyonluk potasında olan takımlardı. Tabii Trabzonspor istediğini aldı. Yeni sezon öncesi hangi takımlar şampiyonluk mesajlarını şimdiden vermeye başlıyor, ne dersiniz? Şampiyonluk favoriniz var mı?



Trabzonspor'da iyi planlamalar devam ediyor. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir'in durumu tabii önemli. Bu iki oyuncu giderse onların yerine aldığı oyuncuların performansı, yeni sezonda Trabzonspor adına hedefi belirler. İskeleti sağlam bir takım var. Böyle görüyorum. Fenerbahçe de transfere hızlı başladı. Jesus ile belki sezonu erken açacaklar ama yeni sezonda yarışta olacaklar. Galatasaray'da teknik adam belirsizliği var. Trabzonspor ve Fenerbahçe kesinlikle yarışta olacaktır.



JESUS'UN MU ISMAEL'İN Mİ KREDİSİ FAZLA?



- Teknik direktör gözüyle cevaplamanızı rica ediyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un mu yoksa Beşiktaş'ı çalıştıran Valerien Ismael'in mi kredisi daha fazla?



Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus'un, Beşiktaş teknik patronu Valerien Ismael'den daha fazla kredisi olduğu fikrindeyim. Fenerbahçe'de işler kötü gidince eleştiri olacaktır. Ali Koç, Jesus'tan yana hakkını kullandı. İsmail Kartal'a göre daha kariyerli bir teknik adamı göreve getirdi. Taraftarda karşılığı daha fazlaydı, o yüzden böyle bir karar aldı bence. Jesus'a ne kadar sabır gösterilecek? Bu önemli. Yıllardır şampiyon olamıyorlar. Bu Fenerbahçe camiası için sıkıntı veren bir durum. Sezona başlangıçları önemli. Taraftarlarının beklenti ve desteği var. Lige nasıl başlayacaklar? Bir dalgalanmada ciddi hayal kırıklığı da yaşayabilirler.



HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN MESAJI: LİYAKAT!



- Röportajın sonuna gelirken, futbolun tüm paydaşlarının günlük yaşadığı gerçeği geliyor hocam gözümüzün önüne. Var mı Sporx aracılığıyla bir mesajınız?



Günlük yaşıyoruz. Uzun vadede plan yapamıyoruz. Dolayısıyla konuştuğumuz bu sorunlar devam edecek. Galatasaray, UEFA Kupası aldı, Fenerbahçe'nin çeyrek finali var, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansı var. Ama devamlılık sorunumuz var. TFF'de de bu konuda planlama sorunu var. Avrupa'da uzun zamandır başarımız yok. TFF'de 2-3 ay çalışıp sonra görev değiştirmemek lazım. Uzun vadeli işler olmalı. Yoksa sizin örnek verdiğiniz gibi Mehter takımına dönüyoruz! Liyakat çok önemli. Doğru insanları doğru yere yerleştirmek gerekiyor. Mesajım bu olur.





