Arada giderse 6.5 milyon euro Galatasaray'a

Victor Osimhen'in istemesi halinde ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair madde olduğu öne sürüldü.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.
"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"
Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon Euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.
4 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Osimhen, Galatasaray'da oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.
"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"
Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon Euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.
4 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Osimhen, Galatasaray'da oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.