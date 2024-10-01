Arada giderse 6.5 milyon euro Galatasaray'a

Victor Osimhen'in ocak ayında başka bir kulübe gitmesi durumunda Galatasaray'ın 6.5 milyon euro tazminat alacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arada giderse 6.5 milyon euro Galatasaray'a
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01 Ekim 2024 14:12
Victor Osimhen'in istemesi halinde ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair madde olduğu öne sürüldü.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.

"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"

Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon Euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Osimhen, Galatasaray'da oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 

 
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