Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.BoffinErsanNaldoBünyaminKudriashovHakanNuriFredyAmiltonGökdenizOrgillUğurcanSerkan AsanEdgar IeHosseiniMarlonAbdulkadir ParmakLewis BakerAbdülkadir ÖmürNwakaemeEkubanDjaninyAntalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.