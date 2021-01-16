Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.
ANTALYASPOR
Boffin
Ersan
Naldo
Bünyamin
Kudriashov
Hakan
Nuri
Fredy
Amilton
Gökdeniz
Orgill
TRABZONSPOR
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Hosseini
Marlon
Abdulkadir Parmak
Lewis Baker
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Antalyaspor sahasında kazanıyor
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.
Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.
ANTALYASPOR
Boffin
Ersan
Naldo
Bünyamin
Kudriashov
Hakan
Nuri
Fredy
Amilton
Gökdeniz
Orgill
TRABZONSPOR
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Hosseini
Marlon
Abdulkadir Parmak
Lewis Baker
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Antalyaspor sahasında kazanıyor
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.
Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.