Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.



Karşılaşmada Konyaspor, 5. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 9. dakikada Luiz Adriano karşılık verdi ve durum 1-1'e geldi. İki golün ardından tempo düşmedi ve Konyaspor, bu kez 13. dakikada Endri Çekiçi ile 2-1 öne geçti. Antalyaspor ise 16. dakikada Alassane Ndao ile durumu 2-2 yaptı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik skonuç ile gitti.



İkinci yarıda sessizliği bozan isim Antalyaspor'dan Haji Wright oldu. Golcü isim kazanılan penaltıda hata yapmadı ve 67. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



2 maç sonra kazanan Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 55'e yükseltti. Akdeniz ekibi, 14 maç ile kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı. Konyaspor, 64 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Luiz Adriano'nun ceza sahasında Çekiçi'ye müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.



5. dakikada konuk ekip penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Guilherme, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan ağlara gönderdi: 1-1.



13. dakikada konuk ekip ikinci kez öne geçti. Çekiçi, takımının kaleyi ön cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta düzgün ve sert şut çekti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.



16. dakikada Akdeniz ekibi skora yine eşitlik getirdi. Fredy'in ceza sahası sol çaprazdan pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao, topu ağlara gönderdi: 2-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Fernando'nun ara pasına hareketlenen Wright, ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Sehic, gole izin vermedi.



64. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını işaret etti.



66. dakikada Antalyaspor, Wright'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 3-2.



84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahasından şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.



Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.



Stat: Antalya



Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural (Dk. 89 Bahadır Öztürk), Fredy (Dk. 80 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Luiz Adriano, Doğukan Sinik (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Wright (Dk. 80 Naldo)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 59 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 68 Cikalleshi), Çekiçi (Dk. 88 Amilton), Bytyqi, Ahmed Hassan



Goller: Dk. 5 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 13 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Luiz Adriano, Dk. 16 Ndao, Dk. 66 Wright (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Adil Demirbağ, Dk. 67 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)









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