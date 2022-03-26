Antalyaspor'da, Altay mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor'da, Altay mesaisi sürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 19:58
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıkla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde 5 takım halinde eleme maçları oynandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.