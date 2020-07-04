Antalyaspor XI: Boffin, Bünyamin, Ersan Adem, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Fredy, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Ev sahibi Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.