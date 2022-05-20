Antalya'da 110 kilometrelik gençlik koşusu düzenlendi

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 12 sporcu, 110 kilometrelik gençlik koşusu gerçekleştirdi.



Veteran milli atlet Oktay Şensoy öncülüğünde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda bir araya gelen sporcular, gençlik koşusuna Kemer ilçesi Yanartaş Milli Parkı'ndan başladı.



Sporcular, Yanartaş Milli Parkı'ndan Konyaaltı Sahili'ndeki varyant bölgesine kadar olan 110 kilometrelik mesafeyi 9,5 saatte tamamladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların gençlik koşusunu tamamlayışının gururunu yaşadıklarını söyledi.



Özer, gençlik koşusu etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 6 kız, 6 erkek öğrencimiz gençlik koşusu gerçekleştirdi. Yanartaş'tan meşaleyi alıp, Antalya merkezine getirerek koşuyu tamamladılar. Hocalarımız nezaretinde keyifli bir faaliyet gerçekleştirdik. Bundan sonra gençlerimiz bu meşaleyle koşacaklar." diye konuştu.



Milli atlet Şensoy ise, gençleri örnek teşkil edecek projelere yönlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.



Sporcuların gurur verici bir etkinliğe imza attığını ifade eden Şensoy, "Gençlik koşusu Antalya'da ikinci kez yapılıyor. Bu nedenle bizler için özel bir anı oldu. Sporcularımız 110 kilometrelik mesafeyi koşmayı başardılar. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinliğimizde vazgeçmeden koşuya devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bu etkinliklerin örnek olmasını diliyorum. İnşallah 30 Ağustos'ta bu etkinliğimizi daha da büyüterek Antalya'dan Anıtkabir'e koşacağız." ifadelerini kullandı.



Sporcu Mehmet Gök de 2 yıldır atletizmle ilgilendiğini belirterek, "Bugün içimizdeki mücadele ruhu ve şevkiyle 19 Mayıs'ı kutlamak için gençlik koşumuzu gerçekleştirdik. Meşalemizi Yanartaş'ta yaktık. Başlangıçta biraz yorulduk ancak sonuca değdi. Koşumuzu başarıyla tamamlayarak bayrağımızı teslim ettik. Gençlik için buradayız, Atatürk'ü anıyoruz." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ