Ankaraspor, Tuzlaspor'a çelmeyi taktı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor ile Ankaraspor karşılaştı.

Haber; AA
Abone Ol
Ankaraspor, Tuzlaspor'a çelmeyi taktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 18:32
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen), Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Olatunbosun

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 73 Onur Ayık), Pucko, Thuram

Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Güreler, Dk. 58 İsmail Konuk (Tuzlaspor)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için