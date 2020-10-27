Ankaragücü'nde açıklama: 'Galatasaray maçı ertelenebilir'

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, koronavirüs vaka sayısının kulüpte gün geçtikçe arttığını belirterek, 7. haftada oynayacakları Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini kaydetti.
Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.
Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray - Ankaragücü maçının, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlaması planlanıyor.
EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR
TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.
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EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR
TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.
SÜPER LİG'DE VAKA SAYILARI, TIKLAYIN!