Ankaragücü'nde açıklama: "Galatasaray maçı ertelenebilir"

Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü'nde açıklama: 'Galatasaray maçı ertelenebilir'
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27 Ekim 2020 19:35
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, koronavirüs vaka sayısının kulüpte gün geçtikçe arttığını belirterek, 7. haftada oynayacakları Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini kaydetti.

Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Ankaragücü maçının, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlaması planlanıyor.
EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

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