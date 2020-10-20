Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası

Ankaragücü, 4'ü futbolcu olmak üzere toplam 5 kişi koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com
Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası
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20 Ekim 2020 17:29
Ankaragücü, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


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