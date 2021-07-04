Ankaragücü'nde Ricardo Friedrich'den veda

Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich, MKE Ankaragücü'ne veda etti.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde Ricardo Friedrich'den veda
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04 Temmuz 2021 20:43
MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kaleci Ricardo Friedrich, veda mesajı yayımladı.

Başkent ekibinde 1,5 sezon görev yapan Brezilyalı kaleci Friedrich, Twitter hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

MKE Ankaragücü Kulübü de söz konusu mesajı alıntılayarak, "Yolun açık olsun Ankaragüçlü Ricardo Friedrich." paylaşımında bulundu.


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