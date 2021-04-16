Ankaragücü isyan etti; "Golden önce Vida dirsek attı"

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan maçta iki tartışmalı pozisyon yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü isyan etti; 'Golden önce Vida dirsek attı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 20:15
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın 45+2. ve 45+3. dakikalarında tartışma yaratan iki pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ın attığı golden önce Vida'nın Ankaragücü'nün futbolcusuna dirsek attığı iddia edilirken; hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi ve atak golle sonuçlandı. Kararından ardından Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, saha kenarında büyük bir itirazda bulunurken; 4. hakeme de "Bunu nasıl izlemezsiniz?" şeklinde bir serzenişte bulundu.

Golden önce Georges-Kevin N'Koudou'nun Ankaragücü futbolcusunun baldırına bastığı için itirazların hedefinde olan hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun sonuçlanmasının ardından Ankaragücü'nün futbolcuları "kırmızı kart" bekledi ancak hakem Özkahya'ya VAR tarafından "inceleme" uyarısı gelmedi.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.