Spor Toto 1. lig'in 24. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Ankaragücü, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ligin son sırasında yer alan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor'u konuk etti. Ankaragücü, zor günler yaşayan rakibini 4-0 ile geçip Süper Lig iddiasını sürdürdü.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın ikinci yarısında geldi. 52. dakikada Enes Kubat, 76. dakikada penaltıdan Lanre Kehinde, 79. dakikada Umut Nayir ve 87. dakikada Kenan Özer'n golleri Ankaragücü'ne 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 43'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada kalmaya devam etti.
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İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın ikinci yarısında geldi. 52. dakikada Enes Kubat, 76. dakikada penaltıdan Lanre Kehinde, 79. dakikada Umut Nayir ve 87. dakikada Kenan Özer'n golleri Ankaragücü'ne 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 43'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada kalmaya devam etti.
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