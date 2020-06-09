Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu takımla kahvaltı yaptı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu, takımla kahvaltıda buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu takımla kahvaltı yaptı
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09 Haziran 2020 14:54
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu takımla kahvaltıda bir araya geldi. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Fatih Mert ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular aileleri ile birlikte kahvaltıda buluştu. 

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda Başkan Fatih Mert ve eşi, futbolcu ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi moral depoladığı belirtildi. 

 
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