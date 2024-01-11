Ankara Keçiörengücü'nden iki takviye birden!

Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ile Ahmet Kesim'i renklerine kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü'nden iki takviye birden!
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11 Ocak 2024 17:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ile Ahmet Kesim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, iki defans oyuncusunun transferine yönelik şunlar kaydedildi:

"Ankara Keçiörengücü'müz, 32 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1,5 yıllık, 34 yaşındaki stoper Ahmet Kesim'le de sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Her iki oyuncuya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz."

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