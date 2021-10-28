Ancelotti'den Koeman yorumu!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'da görevine son verilen meslektaşı Ronald Koeman ile ilgili konuştu.



Koeman'ın gönderilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan İtalyan teknik adam, "Bu bizim işimizin bir parçası. Birçok kez bu durum yaşandı ve yaşanıyor, yolumuza devam etmek zorundayız. Koeman, Barcelona için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.



VALLECANO MAÇININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI



Barcelona'nın La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olmasının ardından Koeman ile yollar ayrıldı.





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