Amrabat ve Giuliano'nun yeni hocası Rui Vitoria

Portekiz temsilcisi Benfica ile yollarını ayıran teknik direktör Rui Vitoria'nın yeni takımı resmen belli oldu.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Rui Vitoria'nın getirildiğini resmen açıkladı. Portekizli teknik adam Al Nassr'dan yıllık 7,5 milyon euro sabit maaş kazanacak.
Rui Vitoria'nın teknik direktörlük görevine getirildiği Al Nassr'da Nordin Amrabati Giuliano ve Ahmed Musa da forma giyiyor.
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Rui Vitoria'nın getirildiğini resmen açıkladı. Portekizli teknik adam Al Nassr'dan yıllık 7,5 milyon euro sabit maaş kazanacak.
Rui Vitoria'nın teknik direktörlük görevine getirildiği Al Nassr'da Nordin Amrabati Giuliano ve Ahmed Musa da forma giyiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın