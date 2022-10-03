Ampute Milli Takımı, Haiti ile yenişemedi

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile karşılaştı.



TFF Riva Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, maçın ilk golü 15. dakikada Haitili El Principe Richard'dan geldi. Türkiye'nin beraberlik golü ise 23. dakikada Kemal Güleş'in ayağından geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla beraber gruptaki 3. maçını tamamlayan milliler, grubun ilk maçında Fransa'yı 3-0, ikinci maçında ise Liberya'yı 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, 2. maçın ardından son 16 turuna geçmeyi garantilemişti. Milliler, son 16 turunda Arjantin ile karşılaşacak.





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