Ampute Futbol Milli Takımı, Yalova'da kampa girecek

Polonya'da 16-18 Haziran'da düzenlenecek Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Ampute Futbol Milli Takımı, Yalova'da kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Futbol Milli Takımı, Yalova'da kampa girecek
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10 Haziran 2023 23:13
Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi için Yalova'da kampa giriyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki kampın 15 Haziran'a kadar Yalova'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Temiz, Polonya'daki organizasyonun önemine dikkati çekerek, "Polonya'da Uluslar Ligi'ni şampiyon tamamlarsak, Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak gideceğiz. Bu bir prestij meselesi ve bizler Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Bu yüzden ekibimizle beraber etkili bir kamp sürecine giriyoruz. Polonya'nın Krakow şehrinde oynayacağımız üç maçımıza kazanarak Türk halkını gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Yıldız, Erdi Arslan, Yaşar Gökçe

Defans: Fuat Taştan, Emin Tiryaki, Muhittin Kurt, Alican Kuruyama, İsmail Korkmaz

Orta saha: Şeyhmus Erdinç, Muhammed Yeğen, Serkan Dereli, Harun Yüksel, Rüstem Kurhan

Forvet: Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Savaş Kaya, Zülfücan Derinpınar

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