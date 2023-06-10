Ampute Futbol Milli Takımı, Yalova'da kampa girecek

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi için Yalova'da kampa giriyor.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki kampın 15 Haziran'a kadar Yalova'da gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklama görüşlerine yer verilen Temiz, Polonya'daki organizasyonun önemine dikkati çekerek, "Polonya'da Uluslar Ligi'ni şampiyon tamamlarsak, Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak gideceğiz. Bu bir prestij meselesi ve bizler Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Bu yüzden ekibimizle beraber etkili bir kamp sürecine giriyoruz. Polonya'nın Krakow şehrinde oynayacağımız üç maçımıza kazanarak Türk halkını gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.



Milli takımın kamp kadrosu şöyle:



Kaleci: Mert Yıldız, Erdi Arslan, Yaşar Gökçe



Defans: Fuat Taştan, Emin Tiryaki, Muhittin Kurt, Alican Kuruyama, İsmail Korkmaz



Orta saha: Şeyhmus Erdinç, Muhammed Yeğen, Serkan Dereli, Harun Yüksel, Rüstem Kurhan



Forvet: Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Savaş Kaya, Zülfücan Derinpınar





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