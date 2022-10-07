Ampute Futbol Milli Takımı, final için sahada

Ampute Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan ile karşılaşacak.

Haber; TFF, Fotoğraf; TFF
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Ampute Futbol Milli Takımı, final için sahada
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07 Ekim 2022 08:56
Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek.

Millilerimiz, grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti.

Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

 

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