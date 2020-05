Amaechi, Jordan için: "İhtişamınızla beraber, pislik biri olmanız gerekmez"

Eski NBA oyuncusu ve şu an bir psikolog ve gazeteci olan John Amaechi, Nihal Arthanayake'nin BBC Radio 5 Live programında, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı ve liderlik yaklaşımını konuştu.



The Last Dance belgeselinde, Jordan'ın Bulls'daki takım arkadaşlarına zor zamanlar yaşattığı görülmüştü. Steve Kerr'ü yumruklamışlığı olan MJ, Scott Burrell'in üzerine de çok gidiyordu. MJ, Burrell'i ebeveynlerine sürekli içip parti yaptığı için şikayet ediyor ve ona "çöp" diyordu.



Amaechi'nin, MJ'in liderliği konusunda görüşü oldukça netti: "İhtişamınızla beraber, pislik biri olmanız gerekmez."



Eski Bulls takım arkadaşı Will Purdue, Jordan'ı, "Yanlış anlamayın, pisliğin tekiydi. Çizgiyi birçok kez aşmıştı, ama zaman geçtikçe, aslında neyi başarmaya çalıştığını düşünüp 'Çok iyi takım arkadaşıymış' diyorsunuz." şeklinde tanımlamıştı.



"JORDAN'A BAKMAKTAN KORKUYORDUM"



Amaechi, 1995 yılında Cleveland Cavaliers'a imza atarak, ilk maçını Jordan'a karşı oynamıştı ve bunun göz korkutan bir deneyim olduğunu belirtti:



"O maçtan Michael Jordan'ı hatırlamıyorum, çünkü ona bakmaktan korkuyordum. O kadar iyiydi."



Amaechi'ye göre, Jordan'ın genel yaklaşımı zararlı olabilir:



"Varlığı ve ona karşı hissettiğiniz korkuyla karışık saygı, rakibe yönlendirildiğinde oldukça yararlıdır. Ama antrenmanda bunu her gün hissediyorsanız, çok yararlı değildir. Ondan geri bildirim aldığınızda daha az yararlıdır. Bu, takımı içten kıran bir şeydir. Mükemmelliğin bileşenleri olsa bile, onların olabildiğince iyi olmalarını engeller."



"JORDAN'LA ARASINI BULAMAYANLAR, YOLLANIRDI"



Belgesel serisini izlemediğini söyleyen Amaechi, bunun yerine, kendi oyun deneyimini baz olarak konuştu:



"Michael'la oynayan insanlarla oynamıştım. Kimse bir takımı omuzlayıp ilerlemesi hakkında, tek bir kötü söz bile söylememişti. Ama her zaman ekibinde bir iki ya da üç tane, ne kadar uğraşsalar da, Jordan'la arasını bulamamış olan oyuncular olurdu ve bu kişiler, MJ'in talimatıyla takaslanırlardı."



Belgeselde Jordan, kendi yaklaşımını "İnsanları, çekilmek istemedikleri zaman çektim. İnsanlara meydan okumak istemedikleri zaman meydan okudum. Bu hakkı kazanmıştım." şeklinde savunmuştu.



"YOL ARKADAŞINIZA TRAVMA YAŞATMANIZ GEREKMİYOR"



Öyleyse Jordan'ın yaklaşımını tanımlamanın en iyi yolu nedir? Amaechi farklı bir bakış açısıyla şunu söyledi:



"Jordan, kazanmanın ve liderliğin bir bedeli olduğunu söylüyor. Ve diyorum ki, evet, büyüklük için ödenecek bir bedel vardır. Ancak bu bedel, size bu yolculukta eşlik eden herkese travma yaşatarak ödenmek zorunda değil."